للبيع.بناية 5 طوابق في منطقة الخالدية أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي : 11 محل ميزان : 4 مكاتب 5 طوابق تحتوي على 20 شقة : غرفتين وصالة الرووف : شقتين ( غرفتين وصالة ) كود رقم : RB 114066 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733