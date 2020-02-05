(للبيع)
|للبيع.بناية 5 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 22 شقة (غرفتين نوم وصالة ) 4 محلات مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114924 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051707
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2,800,000 درهم
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