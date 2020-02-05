للبيع.بناية 5 طوابق في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 22 شقة (غرفتين نوم وصالة ) 4 محلات مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114924 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733