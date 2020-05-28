للبيع.بناية 5 طوابق في مدينة زايد أبوظبي البنايه مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - روف البناية تحتوي على : 5 محلات - 4 أستوديوهات - 20 شقة (غرفتين وصالة) مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114498 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً