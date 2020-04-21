للبيع.بناية 5 طوابق في الخالدية أبوظبي هذة البناية تتكون من : طابق أرضي : 7 محلات طابق ميزان : 6 مكاتب 5 طوابق مكونة من 30 شقة كل شقة مكونة من : غرفة - صالة مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114027 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733