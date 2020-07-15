للبيع | بناية 5 طوابق علي شارعين | معسكر آل نهيان أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | بناية 5 طوابق علي شارعين | معسكر آل نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع | بناية 5 طوابق علي شارعين | معسكر آل نهيان أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 22 شقة : غرفة نوم - صالة 10 شقق : غرفتين نوم - صالة شقة : 4 غرف نوم - صالة كود رقم : CB 6676 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063107
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | بناية 3 طوابق على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق على شارع رئيسي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين منهم شار.
القسم: 

اتصل

15/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 11 طابق | شارع الفلاح أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 11 طابق | شارع الفلاح أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 11 طابق | شارع الفلاح أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - 11 طابق مكونة من : 22.
القسم: 

اتصل

13/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي -.
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 5 طوابق مجددة بالكامل | منطقة النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق مجددة بالكامل | منطقة النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق مجددة بالكامل | منطقة النادي السياحي أبوظبي هذه البناية الرائعة مكونة : طابق أ.
القسم: 

اتصل

7/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 5 طوابق رائعة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق رائعة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق رائعة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق -.
القسم: 

اتصل

4/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : محلين 3 طوابق تحتوي.
القسم: 

اتصل

2/7/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : محلين 3 طوابق تحتوي.
القسم: 

اتصل

2/7/2020
صورة الاعلان: للبيع | برج 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | برج 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | برج 16 طابق | النادي السياحي أبوظبي هذا البرج يقع على زاوية وشارعين البرج مكون من : طابق أر.
القسم: 

اتصل

29/6/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 9 طوابق على شارعين | منطقة النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 9 طوابق على شارعين | منطقة النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 9 طوابق على شارعين | منطقة النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين مكونة من : طاب.
القسم: 

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية طابقين | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية طابقين | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية طابقين | المناصير أبوظبي بناية مجددة بالكامل مكونة من : طابق أرضى : طابق أرضي - طابقي.
القسم: 

اتصل

28/6/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 3 طوابق على شارعين | مدينه محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق على شارعين | مدينه محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 3 طوابق على شارعين | مدينه محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تطل على شارعين مكونة من : ط.
القسم: 

اتصل

27/6/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 6 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 6 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 6 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية تطل على شارعين البناية مكونة من : طابق أرض.
القسم: 

اتصل

24/6/2020
صورة الاعلان: للايجار مبنى قائم بمنطقة مصفح الصناعية يصلح لاي نشاط تجاري شارع عام - في أبو ظبي الإمارات

للايجار مبنى قائم بمنطقة مصفح الصناعية يصلح لاي نشاط تجاري شارع عام

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار مبنى قائم بمنطقة مصفح الصناعية ي.
القسم: 

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية 5 طوابق | معسكر آل نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق | معسكر آل نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية 5 طوابق | معسكر آل نهيان أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي - 5 ط.
القسم: 

اتصل

14/6/2020
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية تجارية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية تجارية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي بناية تجارية على زاويتين و3 شوارع مكونة من.
القسم: 

اتصل

13/6/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager