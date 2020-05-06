للبيع.بناية 5 طوابق على شارعين في معسكر آل نهيان أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 20 شقة : غرفة نوم - صالة 10 شقق : غرفتين نوم - صالة شقتين : غرفة - صالة شقة : 4 غرف نوم - صالة كود رقم : CB 6676 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733