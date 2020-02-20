للبيع.بناية 5 طوابق على شارعين في معسكر آل نهيان أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 20 شقة : غرفة نوم + صالة 10 شقق : غرفتين نوم + صالة شقتين : بنت هاوس شقة : 4 غرف نوم + صالة كود رقم : CB 6676 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 2018/54230 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733