للبيع.بناية | 5 طوابق | على شارعين | المرور أبوظبي مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 4 طوابق - رووف مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع البناية لها عائد سنوي كبير البناية مجددة ومعمول لها صيانة كود رقم : RB 116526 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733