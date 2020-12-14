للبيع بناية 5 طوابق | على زاوتين | 8 محلات | 20 شقة | الخالدية أبوظبي تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم بناية مميزة البناية على زاويتين و 3 شوارع البناية مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق تحتوي على : 8 محلات - 20 شقة كل شقة مكونة من غرفتين وصالة كود رقم : B 117164 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733