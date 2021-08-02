للبيع .بناية 5 طوابق | على زاوتين | 20 شقة | الخالدية أبوظبي بناية تطل على زاويتين و 3 شوارع البناية مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - 5 طوابق البناية تحتوي على : 8 محلات 20 شقة كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة كود رقم : WB 965363 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733