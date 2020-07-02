للبيع | بناية 5 طوابق رائعة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البنايه تحتوي على : 22 شقة (غرفتين نوم وصالة ) - 4 محلات مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114924 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733