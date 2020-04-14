للبيع.بناية 5 طوابق رائعة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي البنايه مكونة : طابق أرضي - 5 طوابق تبلغ مساحة أرض هذه البناية : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114946 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري: 53733