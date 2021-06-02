للبيع .بناية | 5 طوابق | الشعبية أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .بناية | 5 طوابق | الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 7 محلات تجارية - مكتب 20 شقة مقسمة كالتالي 10 شقق : غرفتين - صالة 10 شقق : 3 غرف - صالة شقة : غرفة - صالة في الرووف كود رقم : WB 975252 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/6/2021
رقم الإعلان: 2095850
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