للبيع .بناية | 5 طوابق | الشعبية أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي على : 7 محلات تجارية - مكتب 20 شقة مقسمة كالتالي 10 شقق : غرفتين - صالة 10 شقق : 3 غرف - صالة شقة : غرفة - صالة في الرووف كود رقم : WB 975252 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733