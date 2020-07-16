للبيع | بناية 5 طوابق | الريف أبوظبي بناية مكونة من : طابق أرضي - 5 طوابق 22 شقة مكون كل منها من : غرفتين نوم - صالة 11 شقة كل منها مكونة من : 3 غرف نوم - صالة كود رقم : CB 6857 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733