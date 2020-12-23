للبيع.بناية 4 طوابق | 18 شقة | 4 محلات | شارع المرور أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 18 إجمالي عدد المحلات : 4 مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع كود رقم : RB 3258 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004