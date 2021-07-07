للبيع .بناية 4 طوابق | 18 شقة | المرور أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .بناية 4 طوابق | 18 شقة | المرور أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 18 شقة إجمالي عدد المحلات : 4 محلات مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع كود رقم : WB 965180 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 26592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/7/2021
رقم الإعلان: 2099127
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