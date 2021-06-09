للبيع.بناية 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي هذه البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات - مخزن 3 طوابق كل طابق مكون من : 6 شقق مكونة من : غرفة نوم - صالة - مطبخ - حمام رووف مكون من شقتين : غرفتين نوم - صالة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : WB 965437 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733