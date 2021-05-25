للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : الطابق الأرضي : 8 محلات - مخزن 3 طوابق كل طابق مكون من 6 شقق مكونة من : غرفة نوم - صالة - مطبخ - حمام رووف مكون من شقتين كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : WB 965437 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/5/2021
رقم الإعلان: 2094923
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