للبيع.بناية 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف إجمالي عدد الشقق : 18 شقة إجمالي عدد المحلات : 4 محلات مساحة الأرض : 3,200 قدم مربع كود رقم : WB 965180 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733