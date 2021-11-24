للبيع.بناية | 4 طوابق | شارع المرور أبوظبي بناية تتكون من : طابق أرضي - 4 طوابق - رووف كل طابق يتكون من : 4 شقق : غرفتين - صالة شقتين فب الرووف كل شقة مكونة من : 3 غرف - صالة كود رقم : WB 979295 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004