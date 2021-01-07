للبيع.بناية 4 طوابق | دخل سنوي ممتاز | شارع حمدان أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : 8 محلات - مخزن - 3 طوابق كل طابق مكون من 6 شقق مكونة من : غرفة نوم - صالة - مطبخ - حمام رووف مكون من شقتين كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة - مطبخ - حمام مساحة الأرض : 4000 قدم مربع كود رقم : B 116193 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group