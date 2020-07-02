للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي : محلين 3 طوابق تحتوي على : 9 شقة : 2 غرفة نوم - صالة 3 شقق : غرفة نوم - صالة مساحة الأرض : 3500 قدم مربع كود رقم : RB 114575 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group