للبيع | بناية 3 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع علي شارعين منهم شارع رئيسي مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق البناية تحتوي على : 4 محلات 12 شقة : غرفتين نوم صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 115112 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733