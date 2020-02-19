للبيع.بناية 3 طوابق على شارع رئيسي في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تقع على شارعين منهم شارع رئيسي مكونة من : طابق أرضي - 3 طوابق البناية تحتوي على : 4 محلات - 12 شقة ( غرفتين نوم + صالة ) مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 115112 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733