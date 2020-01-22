للبيع.بناية 3 طوابق على شارعين في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية تطل على شارعين مكونة من : طابق أرضي : 4 محلات 3 طوابق : 12 شقة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 114162 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733