للبيع بناية 21 استوديو 4 محلات فى مويلح الشارقة السعر 3,6 مليون تفاوض

(للبيع)
|للبيع بناية فى مويلح الشارقة 21 استوديو 4 محلات المساحة 7000 قدم مربع = 650 متر مربع السع 3.6 مليون قابل للتفاوض البناية مؤجرة بالكامل ما عدا 3 استوديوهات AL JADWAL REAL ESTATE Call 0524297621 for sale building in muilllah sharjah consists of :- 21 studio 4 shop area :- 7000 sq.ft = 650.32 Square Meters price 3.6 million negotiable rented all expect 3 studios AL JADWAL REAL ESTATE Call 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|- مويلح
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063591
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3,600,000 درهم
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