للبيع بناية 21 استوديو 4 محلات فى مويلح الشارقة السعر 3,6 مليون تفاوض

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع بناية فى مويلح الشارقة 21 استوديو 4 محلات المساحة 7000 قدم مربع = 650 متر مربع السع 3.6 مليون قابل للتفاوض البناية مؤجرة بالكامل ما عدا 3 استوديوهات AL JADWAL REAL ESTATE Call 0524297621 for sale building in muilllah sharjah consists of :- 21 studio 4 shop area :- 7000 sq.ft = 650.32 Square Meters price 3.6 million negotiable rented all expect 3 studios AL JADWAL REAL ESTATE Call 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: 05024297621

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العنوان: - مويلح
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,600,000 درهم
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063591
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