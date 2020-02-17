للبيع.بناية 20 شقة في شارع حمدان أبوظبي بناية مكونة من : الطابق الأرضي مكونة من : 10 محلات طابق ميزان مكون من : 4 مكاتب 5 طوابق كل طابق مكون من 4 شقق 2 شقة مكونة من : 2 غرفة نوم + صالة + مطبخ 2 شقة مكونة من : 3 غرفة نوم + صالة + مطبخ مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 9705 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733