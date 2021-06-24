للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.بناية | 13 طابق | 80 شقة | النادي السياحي أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع تتكون : الطابق الأرضي - 13 طابق - رووف - توب رووف البناية يحتوي على : 15 محل تجاري - 80 شقة مقسمة كالتالي : 78 شقة : غرفتين نوم - بلكونة - صالة - حمامين شقتين : 4 غرف نوم - صاله - غرفة طعام - 4 حمامات مساحة الأرض : 6،400 قدم مربع كود رقم : WB 979227 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 BRN: 54230 ORN: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2021
رقم الإعلان: 2097826
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