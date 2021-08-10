(للبيع)
|للبيع.بناية | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع تتكون من : الطابق الأرضي : 13 طابق - رووف - توب رووف المبنى يحتوي على : 15 محل تجاري 80 شقة مقسمة كالتالي: 78 شقة : غرفتين نوم - بلكونة - صالة - حمامين شقتين : 4 غرف نوم - صالة - غرفة طعام - 4 حمامات مساحة الأرض : 6،400 قدم مربع كود رقم : WB 979227 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 BRN: 54230 ORN: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|10/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102194
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