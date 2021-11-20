للبيع.بناية 11 طابق | شارع المطار أبوظبي البناية مكونة من : 3 باسمينت - طابق أرضي - 11 طابق متكرر - طابق رووف كود رقم : WB 965215 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004