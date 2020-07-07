للبيع | بناية 11 طابق | شارع الفلاح أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - 11 طابق مكونة من : 22 شقة : 3 غرف نوم + صالة 22 شقة : غرفتين + صالة مساحة الأرض : 5,000 قدم مربع كود رقم : RB 3910 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733