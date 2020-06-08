(للبيع)
|للبيع | بناية 11 طابق | شارع الفلاح أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - 11 طابق 22 شقة : 3 غرف نوم - صالة 22 شقة : غرفتين - صالة مساحة الأرض : 5,000 قدم مربع كود رقم : RB 3910 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060501
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