للبيع.بناية 10 طوابق في النادي السياحي أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.بناية 10 طوابق في النادي السياحي أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.بناية 10 طوابق في النادي السياحي أبوظبي هذة البناية مكونة من : طابق أرضي - 4 محلات - طابق ميزان - 8 مكاتب 10 طوابق تحتوي على : 40 شقة كل شقة مكونة من : 4 غرف نوم - صالة شقة في طابق الرووف مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : RB 110785 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/1/2020
رقم الإعلان: 2050677
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