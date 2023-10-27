(For Sale)
|للبيع بناية مميزة 5 طوابق 5 محلات 21 شقة في شارع المطار هذه البناية تقع على شارعين وتتكون من طابق ارضي ميزان 4 طوابق رووف تحتوي البنايه على 5 محلات 21 شقه (غرفتين وصاله ) شقة (غرفة وصالة) مساحة الارض 4,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة: 54404 الرقم المرجعي WB982152 رقم التسجيل العقاري: 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شارع المطار
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- شارع المطار
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|27/10/2023
|Ad Number:
|2247435
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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