للبيع بناية مميزة 5 طوابق 5 محلات 21 شقة في شارع المطار هذه البناية تقع على شارعين وتتكون من طابق ارضي ميزان 4 طوابق رووف تحتوي البنايه على 5 محلات 21 شقه (غرفتين وصاله ) شقة (غرفة وصالة) مساحة الارض 4,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة: 54404 الرقم المرجعي WB982152 رقم التسجيل العقاري: 53733