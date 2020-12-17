(للبيع)
|للبيع.بناية مميزة | 5 طوابق | 20 شقة | 5 محلات | الخالدية أبوظبي البناية تتكون من : طابق أرضي - طابق ميزانين - رووف 5 طوابق كل طابق مكون من 4 شقق كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة إجمالي عدد الشقق : 20 شقة مكونة من (غرفتين + صالة) إجمالي عدد المحلات : 5 محلات مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : RB 114025 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076551
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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