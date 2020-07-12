للبيع بناية مكونة من 25 استوديو بمويلح الشارقة 2600000 درهم تفاوض

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع بناية في مويلح مساحتها 2906 قدم مربع ( ٢٧٠ متر مربع ) مكونة من 25 استوديو و مطلوب 2600000 درهم السعر قابل للتفاوض الجدول للوساطة العقارية اتصل أو واتس اب :- 0524297621 For sale a building consist of 25 studios 2600000 dhs Muwaileh sharjah For sale a building in Muwaileh area of 270 meters consisting of 25 studios required 2600000 DHS negotiable available Aljadwal real estate 0524297621
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: aljadwal real estate
التليفون: +201068195220

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العنوان: - مويلح
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,600,000 درهم
تاريخ الإعلان: 18/7/2020
رقم الإعلان: 2063249
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