للبيع بناية مكونة من 25 استوديو بمويلح الشارقة 2600000 درهم تفاوض

للبيع بناية في مويلح مساحتها 2906 قدم مربع ( ٢٧٠ متر مربع ) مكونة من 25 استوديو و مطلوب 2600000 درهم السعر قابل للتفاوض الجدول للوساطة العقارية اتصل أو واتس اب :- 0524297621 For sale a building consist of 25 studios 2600000 dhs Muwaileh sharjah For sale a building in Muwaileh area of 270 meters consisting of 25 studios required 2600000 DHS negotiable available Aljadwal real estate 0524297621