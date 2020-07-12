للبيع بناية مكونة من 25 استوديو بمويلح الشارقة 2600000 درهم تفاوض

(للبيع)
|للبيع بناية في مويلح مساحتها 2906 قدم مربع ( ٢٧٠ متر مربع ) مكونة من 25 استوديو و مطلوب 2600000 درهم السعر قابل للتفاوض الجدول للوساطة العقارية اتصل أو واتس اب :- 0524297621 For sale a building consist of 25 studios 2600000 dhs Muwaileh sharjah For sale a building in Muwaileh area of 270 meters consisting of 25 studios required 2600000 DHS negotiable available Aljadwal real estate 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|+201068195220
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|العنوان:
|- مويلح
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063249
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