للبيع.بناية للهدم | بموقع مميز | الميناء أبوظبي البناية للهدم وعليها تصريح بناء : طابق أرضي - طابق ميزان - 20 طابق مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : WB979129 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة الميناء : تبلغ المساحة الإجمالية للميناء زايد - أقدم ميناء تجاري في أبوظبي – نحو 5 كيلومتر مربع ويقع في الجزء الشمالي الشرقي بالقرب من مركز المدينة.