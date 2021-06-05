للبيع .بناية على شارع رئيسي | 7 طوابق | المصفح الشعبية أبوظبي البناية مكونة من : 3 باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 7 طوابق - رووف البناية تحتوي على : مواقف سيارات - شوروم - 4 مكاتب - 28 شقة ( غرفتين نوم + صالة ) - مصلى كود رقم : WB 965282 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA)