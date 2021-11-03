للبيع.بناية على زاويتين و 3 شوارع | 7 طوابق | المصفح أبوظبي تتكون البناية من : طابق أرضي مكون من : 5 محلات ميزان يتكون من : 4 مكاتب 7 طوابق كل طابق يتكون من 4 شقق كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ رووف كود رقم : WB 979079 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733