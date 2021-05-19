للبيع.بناية على زاويتين و 3 شوارع | 13 طابق | النادي السياحي أبوظبي بناية على زاويتين و 3 شوارع يتكون المبنى من : الطابق الأرضي - 13 طابق - رووف - توب رووف المبنى يحتوي على : 15 محل تجاري - 80 شقة مقسمة كالتالي 78 شقة : غرفتين نوم - بلكونة - صالة - حمامين شقتين : 4 غرف نوم - صالة - غرفة طعام - 4 حمامات مساحة الأرض : 6،400 قدم مربع كود رقم : WB 979227 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 BRN: 54230 ORN: 53733