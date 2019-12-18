للبيع.بناية طابقين في شارع الكترا أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي يحتوي على شقة مكونة من : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - صالة - غرفة حارس - محل طابق الميزان : 2 مكتب 2 طابق متكرر كل طابق يحتوي على : 3 شقق كل شقة مكونة من : غرفتين نوم - صالة – مطبخ - صالة طعام / معيشة بنت هاوس يحتوي على : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ - صالة - 2 حمام - مخزن - 2 تيراس رووف - توب رووف مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم :RB 9650 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع فاين هوم :026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733