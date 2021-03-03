للبيع.بناية طابقين | شارع الكترا أبوظبي البناية مكونة من : طابق أرضي مكون من شقة : 3 غرف نوم - مجلس - مطبخ- صالة - غرفة حارس - محل طابق الميزان : 2 مكتب طابقين كل طابق مكون من 3 شقق مكونة من : غرفتين نوم - صالة - مطبخ - صالة طعام / معيشة بنت هاوس يحتوي على :- 3 غرف نوم- مجلس- مطبخ- صالة- 2 حمام- مخزن- 2 تيراس رووف - توب رووف مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 9650 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042