للبيع.بناية طابقين | بعائد استثماري ممتاز | بني ياس أبوظبي البناية تقع على زاوية ومكونة من : طابق أرضي - الميزان - طابقين - 8 محلات إجمالي عدد الشقق 6 شقق : 4 شقق : غرفتين نوم - صالة 2 شقة : غرفة نوم - صالة كود رقم : RB 113993 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733