للبيع | بناية طابقين | المناصير أبوظبي بناية مجددة بالكامل مكونة من : طابق أرضى : طابق أرضي - طابقين - الرووف 6 شقق كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - صالة - غرفة خادمة بنتهاوس في الرووف - تكييف مركزى - غاز مركزي كود رقم : RB 115992 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733