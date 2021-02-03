(للبيع)
|للبيع.بناية سكنية | 9 محلات | 7 شقق | 3 مكاتب | شارع حمدان أبوظبي البناية تقع على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - طابقين - رووف تحتوي على : 9 محلات تجارية - 3 مكاتب - 7 شقق مقسمة كالاتي 4 شقق : غرفتين - صالة 3 شقق : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 116493 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082504
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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