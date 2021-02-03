للبيع.بناية سكنية | 9 محلات | 7 شقق | 3 مكاتب | شارع حمدان أبوظبي البناية تقع على زاوية و شارعين مكونة من : طابق أرضي - طابق ميزان - طابقين - رووف تحتوي على : 9 محلات تجارية - 3 مكاتب - 7 شقق مقسمة كالاتي 4 شقق : غرفتين - صالة 3 شقق : 3 غرف - صالة مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 116493 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group