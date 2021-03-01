للبيع.بناية سكنية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي مكونة من : طابق أرضي - 9 طوابق عليها تصريح 21 طابق مساحة الأرض : 40,00 قدم مربع كود رقم : RB 114012 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733