للبيع.بناية سكنية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين مكونة من : طابق باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 9 طوابق كود رقم : RB 114104 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،