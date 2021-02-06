للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي االبناية مكونة من : طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق - طابق الروف مساحة الأرض : 3500 قدم مريع كود رقم : RB 114925 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733