للبيع.بناية سكنية | 7 طوابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه البناية مكونة من : باسمينت - طابق أرضي - ميزان - 7 طوابق - رووف مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : RB 2951 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733